У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: двох жителів госпіталізували
У неділю, 6 серпня, в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку. Унаслідок цього двох людей госпіталізували до лікарні
Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, пише Суспільне.
"Вибух стався у будинку, що у мікрорайоні Інститут звʼязку", - уточнили у повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, відбувся витік газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція.
Також відомо, що двох людей госпіталізували медики до лікарні.
- У Києві в ніч на 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. Загинули три людини, постраждали ще вісім.
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