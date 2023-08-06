У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: двох жителів госпіталізували

Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, пише Суспільне.

"Вибух стався у будинку, що у мікрорайоні Інститут звʼязку", - уточнили у повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, відбувся витік газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція.

Також відомо, що двох людей госпіталізували медики до лікарні.