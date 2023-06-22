Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у telegram.

"Попередньо через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, спалах на площі 150 квадратних метрів. Пожежа ліквідується. Проводиться пошук людей", - йдеться у повідомленні КМВА.

Як повідомляє ДСНС, о 03:45 у Дніпровському районі стався вибух у 16- поверховому житловому будинку по вул. Малишка. Попередньо його причиною став витік газу на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Врятовано 2 людини. Триває гасіння пожежі та пошук потерпілих.

Згодом у КМВА уточнили, що зруйновано 4 квартири. Одна людина потерпіла, ще одну - врятовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко у телеграм додав, що двоє людей госпіталізовано. Пізніше Віталій Кличко доповнив, що врятували 18 мешканців:

"З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. Двоє постраждалих госпіталізовані".