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Оновлено

У Києві через витік газу стався вибух та пожежа у багатоповерхівці: 18 людей врятовано, 2 у лікарні

22 червня, 2023 четвер
05:21
Суспільство Пожежа у багатоповерхівці у Києві

У Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу: за попередніми даними причиною став витік газу, 18 людей врятовано, 2 у лікарні

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у telegram.

"Попередньо через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, спалах на площі 150 квадратних метрів. Пожежа ліквідується. Проводиться пошук людей", - йдеться у повідомленні КМВА.

Як повідомляє ДСНС, о 03:45 у Дніпровському районі стався вибух у 16- поверховому житловому будинку по вул. Малишка. Попередньо його причиною став витік газу на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Врятовано 2 людини. Триває гасіння пожежі та пошук потерпілих.

Згодом у КМВА уточнили, що зруйновано 4 квартири. Одна людина потерпіла, ще одну - врятовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко у телеграм додав, що двоє людей госпіталізовано. Пізніше Віталій Кличко доповнив, що врятували 18 мешканців:

"З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. Двоє постраждалих госпіталізовані".

  • Нагадаємо, вчора в 5-му окрузі Парижа пролунав гучний вибух. За попередніми даними, стався витік газу в одному з будинків. Під завалами опинилися десятки людей.
новини Києва
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