У центрі Парижа стався потужний вибух. Виникла пожежа, є руйнування
Ввечері середи, 21 червня, потужний вибух прогримів у центрі Парижа
Відео опублікував Mediavenir.
За інформацією джерела, у центрі Парижа стався потужний вибух через витік газу.
Внаслідок вибуху горить кілька будівель. Пожежники евакуювали територію.
Є руйнування. Про постраждалих поки не повідомляють.
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