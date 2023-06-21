У центрі Парижа стався потужний вибух. Виникла пожежа, є руйнування

Відео опублікував Mediavenir.

За інформацією джерела, у центрі Парижа стався потужний вибух через витік газу.

Внаслідок вибуху горить кілька будівель. Пожежники евакуювали територію.

Є руйнування. Про постраждалих поки не повідомляють.