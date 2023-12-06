У Полтаві зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції у студентів, 27 людей у лікарні, - ОВА
У Полтаві упродовж ночі госпіталізували 27 студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У них зареєстрували гостру кишкову інфекцію
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі причини інциденту встановлюють. Для цього створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування, також перевіряють їдальню.
- Влітку у Луцьку на Теремнівських ставках якість води не відповідає нормам за мікробіологічними показниками. У водоймі виявили кишкову паличку.
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