У Полтавській області змінюють час комендантської години
У Полтавській області скорочують тривалість комендантської години
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
"Від завтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він.
Піід час КГ забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки без спецдозволу.
- Раніше, з 19 березня комендантська година в області була на 2 години довше - з 20:00 до 06:00.
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