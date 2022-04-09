У Полтавській області змінюють час комендантської години

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.



"Від завтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він.



Піід час КГ забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки без спецдозволу.

Раніше, з 19 березня комендантська година в області була на 2 години довше - з 20:00 до 06:00.