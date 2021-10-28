У Португалії наважилися покарати Роналду через незаконну забудову

Про це повідомляє Marca.

Мер містечка Терраш-ді-Бору Мануель Тібо заявив, що Роналду доведеться знести частину будівель на території його маєтку. За його словами, футболіст без відповідного дозволу збудував тенісний корт та прибудову.

"Він представив нам проєкт, який було схвалено. Але також він побудував будівлі за дозволеними межами", – розповів Тібо та додав, що Роналду має знести незаконно зведені споруди до березня 2022 року.

Вартість маєтку Роналду, який розташовано неподалік національного парку Пенеда-Жереш, оцінюється в 2,7 млн євро.