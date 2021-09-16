Вівці "вижили" Роналду з маєтку за 6 млн фунтів під Манчестером
Португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду залишив маєток за 6 млн євро через тиждень після новосілля, бо йому заважали вівці
Про це повідомляє The Sun.
Роналду після повернення до МЮ оселився у маєтку вартістю 6 млн фунтів під Манчестером. Однак, менш ніж через тиждень Роналду разом з подругою Джорджиною Родрігес та дітьми змінив житло через мекання овець, а також з міркувань безпеки.
"Хоча маєток дуже гарний та розташований серед горбистих полів і лісів, поруч є вівці, які дуже шумлять рано вранці. Роналду - справжній професіонал, він приділяє багато уваги відпочинку та відновленню після ігор, тому було вирішено, що буде краще, якщо він та його родина переїдуть", - розповіло виданню джерело в оточенні португальця.
Зазначається, що у новому будинку Кріштіану Роналду в Чеширі є басейн, кінозал і гараж на чотири машини. Маєток патрулюється охороною. Роналду жив в цьому районі під час свого першого виступу за МЮ у 2003 - 2009 роках.
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Нагадаємо, 11 вересня Кріштіану Роналду забив перші два голи після повернення до Англії та допоміг МЮ перемогти "Ньюкасл" з рахунком 4:1.
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