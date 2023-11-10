У Португалії призначили позачергові парламентські вибори

Про це повідомляє The Guardian.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза 9 листопада заявив, що розпустить парламент, де Соціалістична партія має більшість місць, лише після остаточного голосування за проєкт бюджету на 2024 рік, яке має відбутися 29 листопада. Палата ухвалила законопроєкт у першому читанні 31 жовтня.

Позачергові парламентські вибори Соуза призначив на 10 березня 2024 року.

Він сказав, що дозвіл законодавцям ухвалити бюджет дозволить уряду "виправдати очікування багатьох португальців" і залучити кошти ЄС для відновлення в проєкт.

Соуза наголосив, що наразі уряд залишатиметься при владі, але вибори необхідні, щоб забезпечити "ясність і напрямок для подолання несподіваної порожнечі, яка здивувала та занепокоїла португальців".

Бюджет передбачає нижчі ставки податку на прибуток для середнього класу, соціальні пільги, зосереджені на найбідніших, і 24% стрибок державних інвестицій, щоб стимулювати уповільнення економічного зростання.

Відповідно до закону країни, вибори мають відбутися протягом 60 днів після опублікування указу президента про розпуск парламенту.