У Португалії призначили позачергові парламентські вибори
10 березня 2024 року у Португалії відбудуться позачергові парламентські вибори через відставку прем’єр-міністра Антоніу Кошта після обшуків у справі щодо корупції
Про це повідомляє The Guardian.
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза 9 листопада заявив, що розпустить парламент, де Соціалістична партія має більшість місць, лише після остаточного голосування за проєкт бюджету на 2024 рік, яке має відбутися 29 листопада. Палата ухвалила законопроєкт у першому читанні 31 жовтня.
Позачергові парламентські вибори Соуза призначив на 10 березня 2024 року.
Він сказав, що дозвіл законодавцям ухвалити бюджет дозволить уряду "виправдати очікування багатьох португальців" і залучити кошти ЄС для відновлення в проєкт.
Соуза наголосив, що наразі уряд залишатиметься при владі, але вибори необхідні, щоб забезпечити "ясність і напрямок для подолання несподіваної порожнечі, яка здивувала та занепокоїла португальців".
Бюджет передбачає нижчі ставки податку на прибуток для середнього класу, соціальні пільги, зосереджені на найбідніших, і 24% стрибок державних інвестицій, щоб стимулювати уповільнення економічного зростання.
Відповідно до закону країни, вибори мають відбутися протягом 60 днів після опублікування указу президента про розпуск парламенту.
- 7 листопада прем'єр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку після обшуків у справі щодо корупції в проєктах, пов'язаних із "зеленим" воднем та видобутком літію.
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