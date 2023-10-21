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Головна Світ У США заявили про відкриття КПП "Рафах", перші вантажівки з гумдопомогою почали в'їжджати з Єгипту до Гази
Оновлено

У США заявили про відкриття КПП "Рафах", перші вантажівки з гумдопомогою почали в'їжджати з Єгипту до Гази

21 жовтня, 2023 субота
10:58
Світ КПП "Рафах"

Посольство Сполучених Штатів в Ізраїлі у суботу, 21 жовтня, заявило про відкриття пропускного пункту "Рафах" між Газою і Єгиптом. Перші вантажівки почали в'їжджати з гуманітарною допомогою

Про відкриття КПП "Рафах" йдеться на сайті установи.

"Ми отримали інформацію, що прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом відкриється в суботу, 21 жовтня, о 10:00 за місцевим часом. Якщо кордон відкриють, ми не знаємо, як довго він залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Громадянам США слід очікувати потенційно хаотичної та безладної обстановки з обох боків переходу.

"Ситуація залишається динамічною та змінною, а середовище безпеки непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішувати рухатися до кордону або намагатися його перетнути", - додали у повідомленні.

Пізніше видання Al Jazeera повідомило, що 20 вантажівок з гуманітарною допомогою заїхали до Гази з медикаментами та продуктами харчування.

"Колона з гуманітарною допомогою, яка має прибути сьогодні, включає 20 вантажівок з ліками, медикаментами та обмеженою кількістю продуктів харчування (консерви)", - повідомила пресслужба ХАМАС.

  • Генсек ООН вилетів на Синай з метою прискорити відкриття гуманітарного маршруту до Гази, яке планувалось 20 жовтня. Він закликав дозволити пропуск значних партій допомоги і прискорити перевірки безпеки.
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