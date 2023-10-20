Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази

Про це повідомляє The Guardian.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вилетів на Синайський півострів у спробі відкрити гуманітарний маршрут до Гази, оскільки ізраїльські бомбардування продовжуються напередодні майбутнього наземного наступу.

Згідно з угодою контрольно-пропускний пункт на кордоні між Єгиптом і Газою повинен був відкритися в п'ятницю. Але Державний департамент США заявив у четвер, що "умови" відкриття КПП все ще обговорюються, а єгипетський уряд повідомив, що йому потрібно більше часу для ремонту пошкодженої внаслідок бомбардувань дороги.

Гутерріш закликав дозволити пропуск значних партій допомоги і прискорити перевірки безпеки.

Після відкриття КПП Рафах ізраїльтяни дозволять 20 вантажівкам з гуманітарною допомогою в'їхати в Газу в першій колоні в рамках угоди Байдена.

В ООН заявили, що така скромна допомога може виявитися занадто малою і запізнілою для 2,3-мільйонного населення Гази, яке перебуває в облозі, має мінімальний доступ до води, продуктів харчування та медикаментів і постійно зазнає повітряних ударів з боку Ізраїлю.

Американські дипломати вважали, що у них є домовленість з Ізраїлем і Єгиптом про відкриття КПП Рафах, щоб допомогти вантажівкам, які прямують в анклав, і сотням американців палестинського походження, які відчайдушно прагнуть виїхати.

Але, незважаючи на запевнення ізраїльського та єгипетського урядів, а також особисту місію Байдена, ніхто і ніщо не змогло перетнути КПП, що є ескалацією гуманітарної катастрофи і зростаючим приниженням для адміністрації Байдена.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази. Пізніше проти блокади сектора Гази висловився Папа Римський Франциск. Також в ООН назвали цей крок Ізраїлю злочином проти людства.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

18 жовтня Джо Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.