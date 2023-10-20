Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази

Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази

20 жовтня, 2023 п'ятниця
18:03
Світ Антоніу Гутерріш

Генсек ООН вилетів на Синай з метою прискорити відкриття гуманітарного маршруту до Гази, яке планувалось 20 жовтня. Він закликав дозволити пропуск значних партій допомоги і прискорити перевірки безпеки

Про це повідомляє The Guardian.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вилетів на Синайський півострів у спробі відкрити гуманітарний маршрут до Гази, оскільки ізраїльські бомбардування продовжуються напередодні майбутнього наземного наступу.

Згідно з угодою контрольно-пропускний пункт на кордоні між Єгиптом і Газою повинен був відкритися в п'ятницю. Але Державний департамент США заявив у четвер, що "умови" відкриття КПП все ще обговорюються, а єгипетський уряд повідомив, що йому потрібно більше часу для ремонту пошкодженої внаслідок бомбардувань дороги.

Гутерріш закликав дозволити пропуск значних партій допомоги і прискорити перевірки безпеки. 

Після відкриття КПП Рафах ізраїльтяни дозволять 20 вантажівкам з гуманітарною допомогою в'їхати в Газу в першій колоні в рамках угоди Байдена.

В ООН заявили, що така скромна допомога може виявитися занадто малою і запізнілою для 2,3-мільйонного населення Гази, яке перебуває в облозі, має мінімальний доступ до води, продуктів харчування та медикаментів і постійно зазнає повітряних ударів з боку Ізраїлю.

Американські дипломати вважали, що у них є домовленість з Ізраїлем і Єгиптом про відкриття КПП Рафах, щоб допомогти вантажівкам, які прямують в анклав, і сотням американців палестинського походження, які відчайдушно прагнуть виїхати.

Але, незважаючи на запевнення ізраїльського та єгипетського урядів, а також особисту місію Байдена, ніхто і ніщо не змогло перетнути КПП, що є ескалацією гуманітарної катастрофи і зростаючим приниженням для адміністрації Байдена.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази. Пізніше проти блокади сектора Гази висловився Папа Римський Франциск. Також в ООН назвали цей крок Ізраїлю злочином проти людства.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

18 жовтня Джо Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

ООН
Ізраїль
Палестина
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
ракети великої дальності ATACMS
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Британська розвідка спрогнозувала, як удари ATACMS по аеродромах Луганська та Бердянська вплинуть на ситуацію на фронті
александр можаев "бабай"
19 жовтня, 2023 четвер
На Запоріжжі ліквідували "Бабая": окупанти називали терориста "символом війни на Донбасі" у 2014 році
F-16
19 жовтня, 2023 четвер
Кулеба назвав дві перешкоди для появи винищувачів F-16 в Україні
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
18:09
Укренерго
Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
18:08
OPINION
Володимир Омелян
Байден - президент війни, і він вже переміг
17:59
Нуссаїр Мазрауї, Баварія, Бундесліга
"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
17:58
Кабмін
Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:53
Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства
17:46
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"
17:30
окупанти
РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії
17:30
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
17:24
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України
16:46
лисиця
На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей
16:40
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
16:39
Ексклюзив
Карта. ATACMS
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
16:37
Росія продовжує продукувати фейки
Росія запустила фейк про голову НБУ Пишного
16:36
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: в ньому серед іншого 3 зенітні установки Gepard
16:29
Ексклюзив
ЗСУ завдали ворогу значних втрат під Авдіївкою за співвідношення сил 1:3 на користь росіян, - експерт Селезньов
16:26
Цукор
Американські вчені з'ясували, що глюкоза може бути першопричиною ожиріння
16:18
Ексклюзив
ЗСУ, дрони
Необхідно формувати автономні снайперські групи - вони виконують величезну кількість завдань, - снайпер ЗСУ Чорноморець
16:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
КНДР — новий братній народ росіян. Чому Лавров та Скабєєва змушені були плазувати в Пхеньяні?
16:04
верховний суд крим
Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму
15:56
Оновлено
Джо Байден
Байден анонсував запит коштів для України та Ізраїлю і порівняв Путіна з ХАМАСом, Кремль відреагував
15:51
Дмитро Кулеба
"Сподіваюсь, Орбан вимив руки після того": Кулеба прокоментував зустріч Путіна з прем'єром Угорщини
15:44
Заперечення існування України та агресії РФ: справу митрополита УПЦ МП Лебедя передали до суду
15:16
На фото: Зеленський
Зеленський приїхав до прикордонників на Херсонщину: провів нараду та вручив нагороди
15:11
Ексклюзив
Авдіївка
"Куль і снарядів вистачить на всіх": військовий Фірсов про наступ окупантів на Авдіївському напрямку
15:07
Вірменія
Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару
14:40
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Формально РФ зможе воювати найближчі 3-5 років: військовий експерт Бадрак оцінив військові можливості держави-агресора
14:29
Мавка
У кінопрокаті Південної Кореї з'явилася українська "Мавка"
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія планує встановити на кордоні з Україною сучасну антидронову систему, - ЗМІ
14:16
Оновлено
Володимир Зеленський
Мальта підтвердила організацію зустрічі для обговорення української Формули миру
14:10
осінь
Тепло та сонячно: прогноз погоди в Україні на вихідні від Наталки Діденко
14:04
Електроенергія
Борги на енергоринку ускладнюють підготовку до зими, - Спілка споживачів комунпослуг
14:01
На фото: Жадан і Христина Соловій
"Історія кохання двох людей": Жадан і Соловій випустили спільний кліп "Серце"
14:01
Артефакти
В Україну повернули 14 історичних артефактів, які викрала РФ з тимчасово окупованих територій
14:00
OPINION
Ірина Федорів
Як влада хоче прибрати до рук Верховний суд
13:49
Оновлено
японія морепродукти, риба
В Україні запрацював сервіс е-Риба: для кого впровадили та з якою метою
13:35
напад з ножем
У центрі Києва невідомі поранили ножем військового: правоохоронці шукають нападників
13:35
гроші
"Податок на Google": Україна зібрала з техногігантів 10,2 млрд грн
13:27
Токмак
У Токмаку гуманітарна криза: росіяни не завозять достатньо ліків і продуктів, - ЦНС
13:20
Для школярів Харківщини створили перший мобільний клас безпеки: що це таке
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV