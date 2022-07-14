У Посольстві США в Україні прокоментували ракетний удар по Вінниці

Про це американська дипломатка написала у Twitter.

"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію Росії" - написала Брінк.

Нагадаємо, вранці 14 липня росіяни обстріляли центр Вінниці. Десятки людей загинуло

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