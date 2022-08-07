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Головна війна з Росією У Повітряних силах пояснили, чому ППО не може захисти прифронтові міста від артилерії ворога

У Повітряних силах пояснили, чому ППО не може захисти прифронтові міста від артилерії ворога

7 серпня, 2022 неділя
12:17
війна з Росією українська артилерія

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував петицію українців з проханням посилити ППО в Харківській та інших прифронтових областях

Свою заяву він озвучив в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє Бабель.

За словами речника прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. І через загрозу такого обстрілу так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл "Градами", "Смерчами" чи "Ураганами".

"Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО – безсила", – пояснив Ігнат і додав, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, оскільки зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, водночас "пакет" "Града" (40 реактивних снарядів) летить лічені хвилини.

Речник Повітряних сил наголосив, що потрібно рішучіше громити противника там, звідки він завдає цих ударів. Для цього, зокрема, потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням надати Харкову та області більше протиповітряної оборони і доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути це питання

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ППО
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