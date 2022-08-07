Відповідь на петицію: Зеленський доручив Залужному розглянути питання збільшення ППО на Харківщині

Про це йдеться на сайті інтернет-представництва президента.

Авторка петиції Аліна Коновалова 10 червня опублікувала звернення до президента з проханням надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони.

"Місто кожен день під обстрілами ракет, проте мешканці міста повертаються додому і на роботу задля оплати комунальних послуг та інших потреб", - написала Аліна Коновалова.

Це звернення набрало понад 25 тис. підписів. Президент відповів на петицію.

Він зазначив, що протиповітряна оборона Харкова та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України. А оскільки відповідальність за її організацію та керівництво покладено на Головнокомандувача ЗСУ, Зеленський доручив розглянути це питання Валерію Залужному.

Також він додав, що питання посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи протиповітряної оборони України, є одним із найбільш актуальних завдань сектору безпеки і оборони та одним із моїх найважливіших пріоритетів.

Нагадаємо, під ранок ворог обстріляв Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

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