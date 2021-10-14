У повністю вакцинованого президента Латвії виявили COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна.



Ввечері 13 жовтня після робочого візиту до Швеції Левітс зробив експрес-тест на COVID-19 і отримав позитивний результатю



Зустріч Егілса Левітса з Аларом Карісом перенесли, замість президента Латвії з естонським лідером зустрінеться спікер Сейму Інара Мурнієце.



Егілс Левітс повністю вакцинований від коронавірусу - другу дозу вакцини від COVID-19 він отримав 30 квітня.



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