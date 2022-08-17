Про це повідомляє російський telegram-канал Baza.

Інцидент стався вчора вдень між селищем Новий Шлях та селом Волфино поряд з українським кордоном. Імовірно, авто наїхало на протитанкову міну.

Унаслідок вибуху загинув один військовослужбовець, ще двох госпіталізували. Офіційно цієї інформації не підтвердили.

Відзначимо, що у Курській області, що межує з Україною, останнім часом сталося кілька надзвичайних подій, пов'язаних із російським вторгненням в Україну. 10 серпня невідомі підірвали колії. Цього ж дня, а згодом і 16 серпня підірвано високовольтні лінії, які йдуть від Курської АЕС.

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