У прикордонній з Україною Курській області РФ підірвався КамАЗ з військовими. Є жертви
У Курській області Росії 16 серпня вибухнув вантажний автомобіль КамАЗ збройних сил РФ, наїхавши, імовірно, на міну
Про це повідомляє російський telegram-канал Baza.
Інцидент стався вчора вдень між селищем Новий Шлях та селом Волфино поряд з українським кордоном. Імовірно, авто наїхало на протитанкову міну.
Унаслідок вибуху загинув один військовослужбовець, ще двох госпіталізували. Офіційно цієї інформації не підтвердили.
- Відзначимо, що у Курській області, що межує з Україною, останнім часом сталося кілька надзвичайних подій, пов'язаних із російським вторгненням в Україну. 10 серпня невідомі підірвали колії. Цього ж дня, а згодом і 16 серпня підірвано високовольтні лінії, які йдуть від Курської АЕС.
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