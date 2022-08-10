Про це повідомляє телеграм канал Baza.

За словами джерел видання, спроба підриву сталася увечері 9 серпня у кукурудзяному полі неподалік села Любицьке. Пошкоджена опора розташована за 20 кілометрів від Курської АЕС і за 100 кілометрів від кордону з Україною.

Проте підрив ніяк не вплинув на електропостачання регіону, оскільки зараз ця лінія законсервована.

Це вже щонайменше другий підрив опори ЛЕП у Курській області за кілька днів. Увечері 4 серпня було пошкоджено опору, що знаходиться в приватному секторі Курчатова. Тоді через диверсію частина районів області залишилася без електрики.

До речі, відстань між двома пошкодженими опорами становить близько 15 км.

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