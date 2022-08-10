В Курській області РФ впродовж тижня підірвали вже другу опору ліній електропередачі
У Курській області Росії скоєно підрив ще однієї опори лінії електропередачі впродовж тижня
Про це повідомляє телеграм канал Baza.
За словами джерел видання, спроба підриву сталася увечері 9 серпня у кукурудзяному полі неподалік села Любицьке. Пошкоджена опора розташована за 20 кілометрів від Курської АЕС і за 100 кілометрів від кордону з Україною.
Проте підрив ніяк не вплинув на електропостачання регіону, оскільки зараз ця лінія законсервована.
Це вже щонайменше другий підрив опори ЛЕП у Курській області за кілька днів. Увечері 4 серпня було пошкоджено опору, що знаходиться в приватному секторі Курчатова. Тоді через диверсію частина районів області залишилася без електрики.
До речі, відстань між двома пошкодженими опорами становить близько 15 км.
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