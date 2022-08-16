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У прикордонній з Україною Ростовській області РФ вирує масштабна пожежа: постраждали два села і понад 50 осіб

16 серпня, 2022 вiвторок
19:39
Світ Пожежа в Ростовській області РФ

Внаслідок пожежі постраждали будівлі на території Нижньодкудрюченського та Верхньокундрюченського сільських поселень Усть-Донецького району

Про це повідомляє "Интерфакс".

Пожежа на території Усть-Донецького лісництва розпочалася у понеділок, 15 серпня, на площі 10 га, наразі площа займання перевищує 250 гектарів.

До гасіння пожежі залучено угруповання сил чисельністю 527 осіб та 121 одиниця техніки. Авіація здійснила 74 скидання води, загальною вагою 316 тонн.

Як повідомляв голова регіону Василь Голубєв, у районі оголошено режим НС, пожежею знищено сім житлових будинків, медична допомога знадобилася 53 жителям, які постраждали від задимлення. До гасіння залучено літаки Іл-76 та Бе-200, два вертольоти Мі-8, шість тракторів.

Причини великої пожежі в Усть-Донецькому районі Ростовської області встановлюватимуть у рамках кримінальної справи.

"З метою встановлення всіх обставин події порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 293 КК РФ (недбалість). Наразі слідством проводиться огляд місця події, встановлюються власники постраждалих внаслідок пожежі будівель та завдані їм збитки, причини займання", - йдеться в повідомленні.

  • Відзначимо, що у сусідній Курській області "впали" декілька опор ліній електропередачі та підірвано залізничну колію.

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