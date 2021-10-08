У прокуратурі назвали причину смерті нардепа Полякова

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.



"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що в ніч на 8 жовтня 2021 року народного депутата Антона Полякова виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який працівники патрульної поліції зупинили через порушення ПДР.



За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, вказаний пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого йому стало зле та в нього почалася нудота.



Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.



На цей час відкрито справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).



При потерпілому виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.

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