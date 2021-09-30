У Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова

Про це повідомила прессекретар голови ВР Ольга Туній.

"Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання голови ВР готові та знаходяться в Апараті ВР. Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом", - зазначила вона.





Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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