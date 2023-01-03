Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті ВР.

Насамперед проєкт закону пропонує доповнити Кодекс законів про працю (КЗпП) визначеннями "нічний час" і "нічний працівник". Згідно з документом, нічний час триває з 22 години вечора до 7 години ранку. Нічний працівник – це той, хто працює у нічний час не менш ніж три години щоденного робочого часу та не менш ніж третину річної норми робочого часу, визначається у тексті.

Робочий час нічних працівників не має перевищувати 7 годин на добу. Якщо працівник працює вночі три або більше годин, то встановлена ​​тривалість зміни скорочується на одну годину. Нічна зміна зрівнюється за тривалістю з денною у випадках, "коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема на безперебійних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем".

Для нічних працівників пропонується підвищити оплачувану відпустку до 28 днів за відпрацьований рік, що визначається з моменту підписання трудового договору. Нині в Україні відпустки, як правило, надають на 24 дні.

У пояснювальній записці до проєкту закону обґрунтували необхідність його ухвалення зобов'язаннями України, взятими в межах Асоціації з ЄС. Так, Україна має привести вітчизняне законодавство до положень директиви №2003/88/ЄС про окремі аспекти організації робочого часу. Зокрема, в ній є поняття "нічний працівник", зазначено в пояснювальній записці.

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