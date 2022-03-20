У Раді вивчають рішення РНБО про заборону ОПЗЖ, - Корнієнко
Верховна Рада вивчає рішення Ради національної безпеки та оборони щодо зупинки діяльності партій, які мають зв’язки з Росією
Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко у коментарі УП.
"Ми вивчаємо правові наслідки рішення РНБО щодо заборони партій. Рішення будуть згодом. Ми також очікуємо коментарі міністерства юстиції по виконанню указу президента", - сказав він.
До початку повномасштабного вторгнення у складі фракції ОПЗЖ перебувало 43 депутати.
- Президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану. Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
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