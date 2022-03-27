Про це повідомляють у Комітеті ВР з гуманітарної та інформаційної політики, - інформує Еспресо.TV.



Парламентарі стверджують, що жодної необхідності демонтажу супутникових тарілок — немає. "Навпаки! закликаємо всіх користувачів налаштовувати супутникові антени на українські канали", - повідомляють з Комітету.



"На сьогодні це є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці України. Від цього залежить ваш доступ до інформації!", - переконують нардепи.



Вони звернулися до голів військових адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування та їхніх керівників: "Не поширюйте неперевірену інформацію, утримайтеся від необґрунтованих дій і не спонукайте громадян до демонтажу супутникових тарілок".

Нагадаємо, "Супутникові тарілки рятують міста від капітуляції": Княжицький порадив громадянам установити супутникові тарілки й налаштувати українські канали.