У Раді закликають всіх користувачів налаштовувати супутникові антени на українські канали
Необхідності демонтажу супутникових тарілок немає
Про це повідомляють у Комітеті ВР з гуманітарної та інформаційної політики, - інформує Еспресо.TV.
Парламентарі стверджують, що жодної необхідності демонтажу супутникових тарілок — немає. "Навпаки! закликаємо всіх користувачів налаштовувати супутникові антени на українські канали", - повідомляють з Комітету.
"На сьогодні це є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці України. Від цього залежить ваш доступ до інформації!", - переконують нардепи.
Вони звернулися до голів військових адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування та їхніх керівників: "Не поширюйте неперевірену інформацію, утримайтеся від необґрунтованих дій і не спонукайте громадян до демонтажу супутникових тарілок".
- Нагадаємо, "Супутникові тарілки рятують міста від капітуляції": Княжицький порадив громадянам установити супутникові тарілки й налаштувати українські канали.
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