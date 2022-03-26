"Супутникові тарілки рятують міста від капітуляції": Княжицький порадив громадянам установити супутникові тарілки й налаштувати українські канали

Про це він написав у фейсбуці.



"Є багато дій і наказів , про які не замислюєшся і які можуть будуватися на дурості чи шкідництві. Так мерія Дніпра раптом без жодних пояснень наказує людям зняти супутникові тарілки. Пише про це заступник мера Михайло Лисенко. Мовляв, це потрібно для оборони. Але потреби оборони забезпечує військова адміністрація, а не мерія ! А військовим тарілки не заважають!!! Згодом ще один дніпрянин Корбан пояснює, що мовляв громадяни через них дивляться російські канали. Тому мерія хоче зпиляти тарілки", - заявив Микола Княжицький.



За його словами, окупанти не даремно атакують телевежі, а мають на меті сіяти паніку й поширювати дезінформацію, і коли росіяни заходять у міста, то передусім захоплюють місцеві радіостанції й наземне телебачення для впливу на людей, тож єдиним способом донести правду є сателіт.



"Усі великі українські канали знаходяться на супутнику. Саме на них, а не на російські канали налаштовано 90 відсотків тарілок. Коли Ви бачите на тарілці три головки ( lnb їх називають), значить вони приймають телебачення з Астри( Сіріус), Амоса і Євтелсата. Це сателіти, які транслюють українські програми. Тарілки рятують міста від капітуляції. І вони не передають жодних сигналів. Лише приймають", - зазначив депутат.



Він зауважив, що деякі тарілки передають сигнали, наприклад система Starlink Ілона Маска, яка відкрита для України і якою держава в особі очільника Мінцифри Михайла Федорова забезпечує армію, місцеві адміністрації й відомства. Микола Княжицький зауважив, що першу приватну тарілку запустили на Еспресо.TV.



За словами депутата, у разі вимкнення ворогом інтернетк й телебачення інформацію передаватимуть саме через Starlink. Також можна отримати телесигнал, хоча й в обмеженій якості. Щоб не піддатися на російську брехню, його можна прийняти на домашню сателітарну тарілку.



"Справа або у неосвіченості, або це спроби ввести цензуру, або ці органи мають у своїх лавах зрадників. Зрештою справа спецслужб розбиратися у причинах таких неаргументованих і шкідливих дій. Моя ж порада громадянам наступна. У разі, якщо є можливість негайно встановлюйте супутникові тарілки і налаштовуйте на українські канали. Є українські супутникові платформи, які допоможуть вам це зробити. У разі атак ворога на інфраструктуру зв'язку чи у разі окупації, якщо зникне струм, але у вас є генератор, якщо не працюватиме мобільний зв'язок - супутникова тарілка єдиний спосіб знати правду і не дати агресору собою маніпулювати , а часом і врятувати власне життя", - наголосив Микола Княжицький.



Він закликав українців під час війни виконувати накази лише ВЦА.



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