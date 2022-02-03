У Раді з'явилася пропозиція звільнити очільника ДБР Сухачова

Відповідний проєкт постанови №7010 про звернення до президента стосовно зареєстрували на сайті парламенту.

Авторами документа є депутати з фракцій "Європейська солідарність" та "Голос".

Депутати пропонують Верховній Раді визнати роботу Сухачова незадовільною, оскільки він у встановлені законом терміни не надав парламенту письмового звіту про діяльність ДБР за 2021 рік, а також через неналежне виконання покладених на ДБР завдань, систематичне нехтування обов'язками у сферах забезпечення незалежності ДБР, гарантування принципів верховенства права, законності та політичної нейтральності в діяльності бюро.

Також вони пропонують парламенту звернутися до президента з проханням звільнити Сухачова на підставі свого рішення про визнання його роботи незадовільною.

Нагадаємо, народні депутати з "Європейської солідарності" і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

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