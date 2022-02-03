У Раді з'явилася пропозиція звільнити очільника ДБР Сухачова
Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до президента України Володимира Зеленського із проханням звільнити Олексія Сухачова з посади директора Державного бюро розслідувань
Відповідний проєкт постанови №7010 про звернення до президента стосовно зареєстрували на сайті парламенту.
Авторами документа є депутати з фракцій "Європейська солідарність" та "Голос".
Депутати пропонують Верховній Раді визнати роботу Сухачова незадовільною, оскільки він у встановлені законом терміни не надав парламенту письмового звіту про діяльність ДБР за 2021 рік, а також через неналежне виконання покладених на ДБР завдань, систематичне нехтування обов'язками у сферах забезпечення незалежності ДБР, гарантування принципів верховенства права, законності та політичної нейтральності в діяльності бюро.
Також вони пропонують парламенту звернутися до президента з проханням звільнити Сухачова на підставі свого рішення про визнання його роботи незадовільною.
- Нагадаємо, народні депутати з "Європейської солідарності" і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе