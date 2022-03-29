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Головна війна з Росією У Раді з'явився законопроєкт про заборону РПЦ в Україні

У Раді з'явився законопроєкт про заборону РПЦ в Україні

29 березня, 2022 вiвторок
21:21
війна з Росією Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)

Нардепи пропонують зміни до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України

Про це свідчить картка законопроєкту, що з'явилася на сайті парламенту.

Якщо проєкт стане законом, то вся власність церкви УПЦ-МП та її керівництва протягом 48 годин буде націоналізована. Релігійні громади протягом 14 днів можуть змінити свою підпорядкованість, тоді церковне майно залишається за ними.

Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська Лаври перейдуть у власність держави.

Під час зміни підпорядкованості церковних громад Служба безпеки України вивчить, чи вони не співпрацювали з окупантами. Винних притягнуть до відповідальності.

Учора, 28 березня, законопроєкт передали на розгляд профільного комітету.

Серед авторів законопроєкту - Інна Совсун, Наталія Піпа, Георгій Мазурашу, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин.

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