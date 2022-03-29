Про це свідчить картка законопроєкту, що з'явилася на сайті парламенту.



Якщо проєкт стане законом, то вся власність церкви УПЦ-МП та її керівництва протягом 48 годин буде націоналізована. Релігійні громади протягом 14 днів можуть змінити свою підпорядкованість, тоді церковне майно залишається за ними.



Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська Лаври перейдуть у власність держави.



Під час зміни підпорядкованості церковних громад Служба безпеки України вивчить, чи вони не співпрацювали з окупантами. Винних притягнуть до відповідальності.



Учора, 28 березня, законопроєкт передали на розгляд профільного комітету.



Серед авторів законопроєкту - Інна Совсун, Наталія Піпа, Георгій Мазурашу, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин.



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