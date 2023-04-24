Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти облаштовують окопи, бліндажі. Коригуємо нашу артилерію, щоб їм було непереливки. Кожного дня динаміка інтенсивна, кожного дня відбуваються стрілкові бої. Тому що наші позиції досить близько розташовані до окупантів, 100 метрів й ближче. Буває, що до нас підходять до 50 метрів. Сказати, що це вагнерівці, я не можу. Напевно, це мобілізовані та ті, хто ще залишився і не був вбитим з так званих ДНР-ЛНР", - підкреслив Дорошенко.

Власник російської приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин заявив, що відтепер його бійці не братимуть у полон захисників України.

Інститут вивчення війни (ISW) інформує, що військове керівництво ворога хоче завершити захоплення Бахмута до початку контрнаступу Збройних Сил України



