У районі парку "Веселка" в Маріуполі окупанти інтенсивно переміщують військову техніку, обшукують і затримують людей
Біля маріупольського парку "Веселка" росіяни затримують людей і активно переміщують військову техніку, міськрада попереджає про можливі провокації перед штрурмом Азовсталі
Про це йдеться в телеграмі міськради Маріуполя.
"Окупанти поновили активність в районі парку Веселка. Обшукують та затримують людей. Йде інтенсивне переміщення військової техніки", - зазначили в повідомленні.
Містян просять бути обережними й попереджають про можливі провокації перед підготовкою до чергового російського штурму Азовсталі.
- У Кремлі заперечили згоду президента РФ Володимира Путіна на пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо участі ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації мирного населення з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
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