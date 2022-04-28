У районі парку "Веселка" в Маріуполі окупанти інтенсивно переміщують військову техніку, обшукують і затримують людей

Про це йдеться в телеграмі міськради Маріуполя.



"Окупанти поновили активність в районі парку Веселка. Обшукують та затримують людей. Йде інтенсивне переміщення військової техніки", - зазначили в повідомленні.



Містян просять бути обережними й попереджають про можливі провокації перед підготовкою до чергового російського штурму Азовсталі.

У Кремлі заперечили згоду президента РФ Володимира Путіна на пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо участі ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації мирного населення з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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