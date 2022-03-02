Українське ППО збило ворожу ракету у районі Південного залізничного вокзалу у Києві
У районі підземного переходу Південного вокзалу в Києві пролунав вибух. Українське ППО збило ворожу ракету
Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, передає Держспецзв'язку.
Він заявив, що це українське ППО збило ворожу ракету. Вона мала потрапити в один з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але її відремонтують уже до ранку 3 березня.
У КМДА зазначили, що аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" вже 3 березня планують ліквідувати пошкодження.
Фахівці повідомляють, що пошкодження трубопроводу незначне. І це дозволяє аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг – опалення та гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо.
Раніше Геращенка повідомив, що вибух стався між готелем "Ібіс" і Південним вокзалом у Києві. Інформації про жертв - поки немає.
За його словами, ударом ракети в районі ЖД вокзалу було розірвало велику теплотрасу.
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