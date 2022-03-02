Українське ППО збило ворожу ракету у районі Південного залізничного вокзалу у Києві

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, передає Держспецзв'язку.



Він заявив, що це українське ППО збило ворожу ракету. Вона мала потрапити в один з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але її відремонтують уже до ранку 3 березня.



У КМДА зазначили, що аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" вже 3 березня планують ліквідувати пошкодження.

Фахівці повідомляють, що пошкодження трубопроводу незначне. І це дозволяє аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг – опалення та гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо.



Раніше Геращенка повідомив, що вибух стався між готелем "Ібіс" і Південним вокзалом у Києві. Інформації про жертв - поки немає.



За його словами, ударом ракети в районі ЖД вокзалу було розірвало велику теплотрасу.

Укрзалізниця підтвердила інформацію про авіаційний удар.



"Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується", - повідомили в

Укрзалізниця підтвердила інформацію про авіаційний удар."Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується", - повідомили в УЗ







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