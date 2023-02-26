Про це пише БелТА.

"Якщо взяти за чисельністю військові організації держави...її структури складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на військові рейки. А чисельність населення у нас понад 9 млн, тому решта 8 млн, звичайно ж, працюватимуть на промисловості, навчатимуть, лікуватимуть, вирощуватимуть хліб", - заявив він.

Зокрема Олександр Вольфович схвально висловився про прийняття нового закону в Білорусі "Про народне ополчення".