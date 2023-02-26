У разі оголошення воєнного стану у Білорусі готові мобілізувати 1,5 млн осіб, - радбез РБ
Держсекретар радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що в разі оголошення в країні воєнного стану та переведення економіки на "військові рейки" мобілізують 1,5 млн осіб
Про це пише БелТА.
"Якщо взяти за чисельністю військові організації держави...її структури складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на військові рейки. А чисельність населення у нас понад 9 млн, тому решта 8 млн, звичайно ж, працюватимуть на промисловості, навчатимуть, лікуватимуть, вирощуватимуть хліб", - заявив він.
Зокрема Олександр Вольфович схвально висловився про прийняття нового закону в Білорусі "Про народне ополчення".
- Нагадаємо, генерал-майор СБУ Віктор Ягун припустив, що чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка може замінити державний секретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович
- Білоруський політолог та політемігрант Павло Усов заявив, темою зустрічі керівників Росії та Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, яка 25 вересня 2022 року розпочалася у Сочі, була вимога Кремля щодо приєднання білоруського режиму до мобілізації учасників війни проти України: інакше місце диктатора Білорусі Лукашенка займе генерал Вольфович.
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