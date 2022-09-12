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Головна війна з Росією У разі ракетного удару по ЗАЕС немає значення, чи працюватиме станція, - експерт з атомної енергетики Литвинський
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У разі ракетного удару по ЗАЕС немає значення, чи працюватиме станція, - експерт з атомної енергетики Литвинський

12 вересня, 2022 понедiлок
16:57
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Аварія на ЗАЕС після можливого ракетного удару росіян буде приблизно однакового масштабу, робочий стан станції на це не сильно вплине

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.

"Зараз здійснюються заходи з розхолодження шостого енергоблока і далі станція буде повністю зупинена. Нічого хорошого в цьому я не бачу. Це рішення і його впровадження - цілком відповідальність РФ. Зараз атомна станція перебуває під менеджментом представників Росатому", - зазначив він.

На думку експерта, вони несуть повну відповідальність за те, що там відбувається, і буде відбуватися найближчим часом на Запорізькій АЕС.

Він відповів на питання, чи правильним кроком буде повне відімкнення АЕС на тлі російських обстрілів. 

"В разі ракетного удару, який порушить конфайнмент і корпус реактора різниці, ніякої немає. Аварія буде приблизно однакового масштабу. Якщо ЗАЕС буде вимкнена, найбільш короткоживучі радіонукліди до того часу розпадуться, але це ніяк не захищає від середньо та довгоживучих радіонуклідів, тобто шкода, яка буде нанесена населенню і навколишньому середовищу буде співставна", - підсумував Литвинський.

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російська армія
Запорізька АЕС
Енергодар
атомна енергетика
ракетний удар
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