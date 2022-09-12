Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.

"Зараз здійснюються заходи з розхолодження шостого енергоблока і далі станція буде повністю зупинена. Нічого хорошого в цьому я не бачу. Це рішення і його впровадження - цілком відповідальність РФ. Зараз атомна станція перебуває під менеджментом представників Росатому", - зазначив він.

На думку експерта, вони несуть повну відповідальність за те, що там відбувається, і буде відбуватися найближчим часом на Запорізькій АЕС.

Він відповів на питання, чи правильним кроком буде повне відімкнення АЕС на тлі російських обстрілів.

"В разі ракетного удару, який порушить конфайнмент і корпус реактора різниці, ніякої немає. Аварія буде приблизно однакового масштабу. Якщо ЗАЕС буде вимкнена, найбільш короткоживучі радіонукліди до того часу розпадуться, але це ніяк не захищає від середньо та довгоживучих радіонуклідів, тобто шкода, яка буде нанесена населенню і навколишньому середовищу буде співставна", - підсумував Литвинський.