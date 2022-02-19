Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У разі вторгнення в Україну Росія отримає ще більше НАТО на своїх кордонах, - Столтенберг

У разі вторгнення в Україну Росія отримає ще більше НАТО на своїх кордонах, - Столтенберг

19 лютого, 2022 субота
12:29
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі нового вторгнення в Україні, Альянс збільшить свою присутність на кордонах з Росією

Про це Столтенберг заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє The Guardian

За його словами, якщо метою Кремля є зменшити присутність НАТО на своїх кордонах, то внаслідок агресії проти України він отримає зворотний результат. 

"Якщо метою Кремля є зменшити присутність НАТО на своїх кордонах, то внаслідок агресії він отримає ще більше НАТО. Якщо Кремль захоче розділити Альянс, то станемо ще об'єднанішими", - запевнив Столтенберг. 

Він підкреслив, що НАТО не загрожує Росії, але захищатиме своїх союзників. 

"Нинішня криза стосується не лише України, а й того, як ми хочемо організувати відносини між державами. Москва намагається зупинити прийом нових членів НАТО, що є спробою Росії встановити контроль над західною безпековою стратегією", - сказав Столтенберг.

Він також наголосив, що сьогодні настали небезпечні дні для Європи.

"Росія розмістила війська в Україні і поблизу її кордонів - це найбільше військове нарощення з часів холодної війни. Ми не знаємо, що станеться, але ризик виникнення конфлікту є реальним", - заявив Столтенберг.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Мюнхенська конференція з безпеки
війна з Росією
російська агресія
Єнс Столтенберг
НАТО
Мюнхенська конференція
Читайте також:
Путін
Автор Віталій Портников
18 лютого, 2022 п'ятниця
Віталій Портников: Провокації Путіну знадобляться
Путин
18 лютого, 2022 п'ятниця
Рада направила запит Зеленському щодо позбавлення Путіна держнагород України
Валерий Залужный
17 лютого, 2022 четвер
З ОРДО надходить інформація про плани евакуювати мешканців деяких населених пунктів, ЗСУ не планують наступу, - Залужний
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.23
    Купівля 28.23
    Продаж 28.61
  • EUR
    Купівля 32.01
    Продаж 32.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 лютого
15:41
ПВК Вагнера
У Донецьк прибули "вагнеровці". Підриватимуть житлові будинки, - українська розвідка
15:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Повномасштабна війна - це катастрофа для Росії", – Андрій Піонтковський
15:16
У Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони
14:55
Збірна Норвегії з біатлону
Олімпіада-2022: Визначився переможець медального заліку Ігор у Пекіні
14:46
Олег Височанський
Якщо і почнеться загострення, то влада не має права йти на якісь переговори з Росією. Стояти до кінця, – учасник оборони ДАП
14:33
Зеленський
Зеленський прибув до ФРН на Мюнхенську конференцію з безпеки та вже зустрівся з Джонсоном
14:14
Держдума РФ
Держдума РФ 22 лютого розгляне питання про ситуацію на Донбасі
13:57
Павло Казарін
Тимчасова слідча комісія ВР не знайде винних у втраті Криму, - Казарін
13:48
путін Лукашенко
Путін та Лукашенко дали старт навчанням, під час яких відпрацьовують застосування ядерної зброї
13:29
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2022
Олімпіада-2022: Оголошено ім'я прапороносця збірної України на церемонії закриття Ігор у Пекіні
13:29
Станіслав Речинський
"За останні два місяці світ побачив, що має справу з новим Гітлером", – Станіслав Речинський
13:16
Евакуація ОРДЛО, Ростовська область
У Ростовській області РФ оголосили стан надзвичайної ситуації
12:52
Оновлено
Ніко Портеус (в центрі)
Олімпіада-2022: Усі медалісти 15-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
12:30
Роман Безсмертний
У Кремля просто немає ресурсу, аби атакувати Україну, – дипломат Роман Безсмертний
12:15
Інтерв’ю
Леонід Фінберг
Створивши унікальну книгарню у Львові, "Дух і Літера" зможе віддати борг Києва перед Львовом – Леонід Фінберг
12:12
бтр сепар днр
Окупанти б'ють з важкого озброєння по власних позиціях, аби звинуватити в обстрілах ЗСУ
11:48
ООС
З початку доби російські окупанти здійснили 24 обстріли на Донбасі, загинув український військовий
11:34
Борис Джонсон
Ще є можливість уникнути кровопролиття, дипломатія все ще може взяти гору, - Джонсон
10:49
Блінкен Лавров
Блінкен та Лавров зустрінуться 23 лютого, - Білий дім
10:24
Ростовська область, вибух снаряду
Російські пропагандисти повідомили про розрив снаряду в Ростовській області поблизу кордону з Україною
10:01
ООС
Російські окупанти на Донбасі вбили українського військового
09:50
Зеленський
Візит Зеленського до Мюнхена розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж, - Офіс президента
09:38
Порошенко
Порошенко про наміри Путіна: він підвищує ставки, щоб тиснути на весь світ
09:28
Тімоті Снайдер
Хочете знати, що буде з Європою? Дивіться на Україну – Тімоті Снайдер
09:18
сепар лнр
Ватажок "ЛНР" Пасічник також оголосив "мобілізацію", чоловіків призовного віку не випускатимуть з ОРЛО
08:44
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус
08:31
Денис Пушилін
Ватажок "ДНР" Пушилін оголосив у ОРДО загальну мобілізацію
08:18
Зеленський Макрон
Макрон сьогодні проведе переговори із Зеленським, а в неділю зателефонує Путіну
07:50
росія хакер
За кібератаками на українські банки стоїть Росія, - Білий дім
07:26
ООС ЗСУ
Загострення на Донбасі: 18 лютого російські окупанти здійснили 66 обстрілів, з початку доби - 12 порушень "тиші"
07:07
Оксана Марченко
Дружина Медведчука Марченко втекла з України, - ЗМІ
00:14
Джо Байден
Я не вважаю, що Путін планує задіяти ядерну зброю, - Байден
00:10
Байден
Байден: у нас є інформація, що РФ у найближчі тижні чи дні може атакувати Україну, навіть Київ
2022, п'ятниця
18 лютого
23:51
"Шуфрича в Росію!" Шуфрич і Бутусов побилися в прямому ефірі "Свободи слова". ВІДЕО
22:58
9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл
З початку доби росіяни 65 разів обстріляли українські позиції: окупанти влаштовують провокації, втрат і поранених з українського боку немає, - штаб ООС
22:47
Слуга народу
"Росія почала протиправну депортацію жителів ОРДЛО": партія "Слуга Народу" закликала світ категорично засудити дії окупантів
22:28
ОРДЛО
Більшість жителів ОРДЛО не хоче переїжджати до Росії, літніх людей та дітей вивозять силоміць, - Денісова
22:24
Велика Британія
Велика Британія тимчасово переводить всіх співробітників посольства з Києва до Львова
22:22
путін
Путін видав щорічний указ про призов військових запасу на збори
22:17
Порошенко з родинами загиблих на Майдані помолився за Героїв Небесної Сотні у Михайлівському Золотоверхому соборі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV