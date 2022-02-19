У разі вторгнення в Україну Росія отримає ще більше НАТО на своїх кордонах, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі нового вторгнення в Україні, Альянс збільшить свою присутність на кордонах з Росією
Про це Столтенберг заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє The Guardian.
За його словами, якщо метою Кремля є зменшити присутність НАТО на своїх кордонах, то внаслідок агресії проти України він отримає зворотний результат.
"Якщо метою Кремля є зменшити присутність НАТО на своїх кордонах, то внаслідок агресії він отримає ще більше НАТО. Якщо Кремль захоче розділити Альянс, то станемо ще об'єднанішими", - запевнив Столтенберг.
Він підкреслив, що НАТО не загрожує Росії, але захищатиме своїх союзників.
"Нинішня криза стосується не лише України, а й того, як ми хочемо організувати відносини між державами. Москва намагається зупинити прийом нових членів НАТО, що є спробою Росії встановити контроль над західною безпековою стратегією", - сказав Столтенберг.
Він також наголосив, що сьогодні настали небезпечні дні для Європи.
"Росія розмістила війська в Україні і поблизу її кордонів - це найбільше військове нарощення з часів холодної війни. Ми не знаємо, що станеться, але ризик виникнення конфлікту є реальним", - заявив Столтенберг.
- Нагадаємо, 19 лютого прем'єр Британії Борис Джонсон закликав союзників до солідарності задля деескалації ситуації довкола України.
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