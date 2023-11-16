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Війна з Росією: хроніка
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У РФ через нібито атаку дрона згорів склад з боєприпасами, - росЗМІ

16 листопада, 2023 четвер
15:26
Війна з Росією вибух

Вночі на території військової частини у Волгоградській області РФ згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. Ймовірна причина пожежі - атака дрона

Про це пише телеграм-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела.

"За даними джерел, 16 листопада о першій ночі територію військової частини атакував безпілотник, який вибухнув. Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху на території складу 59, де зберігаються боєприпаси дрібної стрілецької зброї, почалася пожежа. Було евакуйовано 630 осіб, серед них - 379 військовослужбовців, 251 цивільних співробітників та 3 дитини. Обійшлося без постраждалих.

  • 15 листопада оператори безпілотних авіаційних комплексів 103-ї окремої бригади територіальної оборони знищили ворожий склад боєприпасів.
Росія
втрати окупантів
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