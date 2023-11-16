У РФ через нібито атаку дрона згорів склад з боєприпасами, - росЗМІ

Про це пише телеграм-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела.

"За даними джерел, 16 листопада о першій ночі територію військової частини атакував безпілотник, який вибухнув. Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху на території складу 59, де зберігаються боєприпаси дрібної стрілецької зброї, почалася пожежа. Було евакуйовано 630 осіб, серед них - 379 військовослужбовців, 251 цивільних співробітників та 3 дитини. Обійшлося без постраждалих.