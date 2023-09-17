У РФ для запуску "Кинджалів" будуть використовувати вдосконалений МіГ-31И
Військові експерти стверджують, що загроза від використання аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" вдосконаленими винищувачами МіГ-31И виглядає більш, ніж реальною
Про це повідомляє Defense Express.
Повідомляється, що у РФ для запуску аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" тепер використовуватимуть вдосконалені винищувачі МиГ-31И. Військові аналітики насторожені, оскільки на їхню думку загроза виглядає більш, ніж реальною.
Уперше про існування нового винищувача МіГ-31И Росія заявила ще у серпні 2022 року.
"Найголовніша відмінність МіГ-31И від "попередника" у модифікації МіГ-31К – якщо на другому типі літака пілоти мають вручну вводити необхідні дані в бортову апаратуру для пуску "Кинджала", то на першому типі літака бортова апаратура начебто дозволяє "в автоматичному режимі без участі пілота" провести пуск "Кинджала" за заданими параметрами", - зазначають військові аналітики.
Якщо ця заявлена характеристика МіГ-31И справді відповідає дійсності, то це означає, що тепер окупанти зможуть значно точніше бити ракетами "Кинджал" по військовій та цивільній інфраструктурі України.
-
Повітряні тривоги по всій Україні миттєво включають, коли злітає МіГ-31 з Х-47М2 "Кинджал" – російською аеробалістичною ракетою, що може нести ядерний заряд. Еспресо розповість про історію створення та характеристики цієї ракети в якої, за словами росіян, "аналогов нєт".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе