У РФ для запуску "Кинджалів" будуть використовувати вдосконалений МіГ-31И

Про це повідомляє Defense Express.

Повідомляється, що у РФ для запуску аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" тепер використовуватимуть вдосконалені винищувачі МиГ-31И. Військові аналітики насторожені, оскільки на їхню думку загроза виглядає більш, ніж реальною.

Уперше про існування нового винищувача МіГ-31И Росія заявила ще у серпні 2022 року.

"Найголовніша відмінність МіГ-31И від "попередника" у модифікації МіГ-31К – якщо на другому типі літака пілоти мають вручну вводити необхідні дані в бортову апаратуру для пуску "Кинджала", то на першому типі літака бортова апаратура начебто дозволяє "в автоматичному режимі без участі пілота" провести пуск "Кинджала" за заданими параметрами", - зазначають військові аналітики.

Якщо ця заявлена характеристика МіГ-31И справді відповідає дійсності, то це означає, що тепер окупанти зможуть значно точніше бити ракетами "Кинджал" по військовій та цивільній інфраструктурі України.