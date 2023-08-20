Еспресо розповість про історію створення та характеристики цієї ракети в якої, за словами росіян, "аналогов нєт".

Історія розробки

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Дані про розробку Х-47М2 "Кинджал" залишаються засекреченими. Однак є інформація, що цю ракету, ймовірно, створили на основі 9К720 "Іскандер-М", коли в 10-х роках РФ розпочала програму модернізації військової техніки. Розробником є Воткінський завод, який і зробив "Іскандери". За габаритами і розмірами ці дві ракети схожі.

У 2017 році "Кинджал" прийняли на озброєння на аеродромах Південного військового округу РФ, хоча широкій громадськості її показали лише в березні 2018 року. Це зробив президент Росії Володимир Путін, в черговий раз намагаючись засвідчити "могутність" російської армії.

Ця звукова ракета не може сама злетіти, їй потрібен літак-носій. Такими є модифікований надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії МіГ-31 (несе одну ракету), а також літак стратегічної авіації Ту-22М3 (чотири ракети) і потенційно Ту-160 (8 ракет). Після скидання, "Кинджал" здатний летіти з гіперзвуковою швидкістю, здійснюючи при цьому маневрування. Її спеціально розробляли для того, щоб долати ППО противника та в лічені хвилини вражати задану ціль.

Характеристики та конструкція "Кинджалу"

Фото: Вікіпедія

Ці ракети найшвидші зі всіх в арсеналі росіян і можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю (росіяни кажуть, що у 10 разів швидше звуку, тобто понад 10 тис. км/год, однак експерти мають сумніви щодо цього) до того ж "Кинджали" можуть маневрувати в польоті. Вага ракети становить 4,3 тонни, з них близько 500 кг – маса бойової частини. Довжина – 7,2 м, діаметр – 1,2 м. Розмах крил для стабілізації польоту – 1,6 м.

Завдяки потужному твердопаливному ракетному двигуну здатна розганятися при заході на ціль до 3-4 км за секунду. Максимальна дальність ураження – 2 тис. км, коли запуск з МіГ-31, або 3 тис. км, коли з Ту-22М3. Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості — 20 км. Похибка при попаданні складає лише 1 метр.

Скільки було виготовлено Х-47М2 – невідомо. На початку 2023 року міністр оборони України заявив, що в Росії залишилося 53 таких ракети, однак виробництво не зупинилося, попри санкції.

Подібні ракети

"Кинджал" не є зовсім новою розробкою, а є модифікованою версією балістичної ракети "Іскандер". Її переробили для запуску з повітряних суден. Це дозволяє їй досягати вищих стартових швидкостей та збільшує діапазон удару. Однак ряд експертів стверджують, що, навіть, якщо "Кинджал" технічно є гіперзвуковою ракетою, вона все ж вважається застарілою у порівняні зі сучасними розробками, такими як китайська DF-ZF або американська Hypersonic Attack, які можуть буквально падати з космосу через свою висоту польоту.

У звіті НАТО про гіперзвукову зброю за 2020 рік вказується, що не варто характеризувати "Кинджал", як гіперзвукову ракету. Адже попри твердження Кремля про можливість розвитку швидкості до 10 Махів, експерти НАТО вказують на те, що ця ракета не може так швидко рухатися. До того ж ряд військових аналітиків відзначає, що "Кинжал" не відповідає критеріям гіперзвукової зброї, а є балістичною ракетою повітряного базування.

Де застосовувалася

Фото: Вікіпедія

З початком повномасштабної війни, Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння РФ: "Іскандер", крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-55, Х-555 та Х-47М2 "Кинджал".

Вперше про застосування "Кинджалів" на війні з Україною у міноборони Росії повідомили ще 18 березня 2022 року, що нібито було знищено ними підземний військовий склад України на Прикарпатті. 9 травня 2022 року по цивільних об’єктах в Одеській області були запущені три такі ракети з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, внаслідок чого було поранено двоє людей і зруйновано п’ять об'єктів туристичної інфраструктури. Тоді у Пентагоні заявили, що за перші три місяці росіяни випустили понад 10 гіперзвукових ракет.

7 серпня 2022 року під час наступного обстрілу ракетами "Кинджал" ворог завдав удару по об’єктах у Вінницькій області. 14 вересня 2022 року у РФ у Ставропольського краю поблизу села Кендже-Кулак з невідомих причин впала така ракета. Під час чергового ракетного удару 26 січня 2023 року російські військові застосували два МіГ-31К для пусків ракет "Кинджал" по об'єктах в Києві та Запоріжжі. Рекордну кількість "Кинджалів" за один раз (6 ракет), було використано під час масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в ніч з 8 на 9 березня 2023 року. 11 серпня 2023 року з'явилося повідомлення про загиблих та постраждалих на Прикарпатті через атаку ракети "Кинджал".

У чому її небезпека

Фото: Вікіпедія

Найбільша небезпека пов’язана з Х-47М2 "Кинджал" полягає в її швидкості та маневровості. Тому цю ракету складно збити ППО. Деякі російські воєнні блогери називали Х-47М2 такими, що неможливо збити. Однак, як і в багатьох питаннях про "аналогов нєт", все виявилося не так, як гадалося.

Справді, довгий час українська ППО не мала засобів, щоб уражати "Кинджали". Однак, коли небо Києва почав захищати американський зенітно-ракетний комплекс "Patriot", ситуація змінилася. 4 травня було вперше повідомлено про вдале перехоплення "Кинджала". Російську ракету, яку випустив МіГ-31К з території РФ, перехопили в небі над Київщиною. Цей факт також підтвердили урядові джерела США та офіційно речник Пентагону. Цікаво, що цей Х-47М2 мав нібито знищити "Patriot". Адже попередньо вважалося, що американська ЗРК не здатне збивати "Кинджалів", та виявилося, що ще як здатне. А вже 16 травня 2023 року у ЗСУ заявили про збиття 27 повітряних цілей в ході нічної ракетної атаки на Київ, серед яких 6 "Кинджалів".

12 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії українська протиповітряна оборона загалом збила 14 аеробалістичних ракет "Кинджал".

Фото: Вікіпедія

Однак, щоб закрити все українське небо, треба десятки таких комплексів "Patriot", та навіть це б не дало 100% гарантії збиття "Кинджалів". Тому при зльоті літаків з цією ракетою, по всій Україні включать повітряну тривогу, щоб мінімізувати людські жертви, які можуть бути внаслідок попадань.

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