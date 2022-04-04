У РФ перервали трансляцію матчу чемпіонату Німеччини з футболу через борди на підтримку України

Про це повідомляє "Еспресо.TV".

Трансляцію гри між "Борусією" та "Майнцом" (1:1), яка відбулася 3 квітня, було перервано на 9-й хвилині, коли на рекламних щитах навколо поля з'явилися написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".

2 квітня з тієї ж причини було перервано трансляцію матчу між "Борусією" з Дортмунду та "Лейпцигом".

22 березня УЄФА вирішив заборонити трансляцію матчів збірних, які проходять під його егідою, у РФ через російську збройну агресію проти України.

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