У РФ перервали трансляцію матчу чемпіонату Німеччини з футболу через борди на підтримку України
Російський телеканал "Матч ТВ" перервав пряму трансляцію гри Бундесліги між "Борусією" з Менхенгладбаха та "Майнцом" через борди на підтримку України
Про це повідомляє "Еспресо.TV".
Трансляцію гри між "Борусією" та "Майнцом" (1:1), яка відбулася 3 квітня, було перервано на 9-й хвилині, коли на рекламних щитах навколо поля з'явилися написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".
2 квітня з тієї ж причини було перервано трансляцію матчу між "Борусією" з Дортмунду та "Лейпцигом".
- 22 березня УЄФА вирішив заборонити трансляцію матчів збірних, які проходять під його егідою, у РФ через російську збройну агресію проти України.
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