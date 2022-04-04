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У РФ перервали трансляцію матчу чемпіонату Німеччини з футболу через борди на підтримку України

4 квітня, 2022 понедiлок
12:30
Спорт Бундесліга, підтримка України у Дортмунді

Російський телеканал "Матч ТВ" перервав пряму трансляцію гри Бундесліги між "Борусією" з Менхенгладбаха та "Майнцом" через борди на підтримку України

Про це повідомляє "Еспресо.TV".  

Трансляцію гри між "Борусією" та "Майнцом" (1:1), яка відбулася 3 квітня, було перервано на 9-й хвилині, коли на рекламних щитах навколо поля з'явилися написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".

2 квітня з тієї ж причини було перервано трансляцію матчу між "Борусією" з  Дортмунду та "Лейпцигом".

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футбол
трансляція
Бундесліга
російська агресія
чемпіонат Німеччини
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2022, понедiлок
4 квітня
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