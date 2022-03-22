УЄФА має намір заборонити трансляцію матчів футбольних збірних у Росії

Про це повідомляє Yahoo!Sports!

Союз європейських футбольних асоціацій працює над розірванням контракту на трансляцію в Росії матчів збірних. Якщо це вдасться зробити, то заборона торкнеться ігор, які відбудуться цього тижня - товариських зустрічей збірної Англії з Кот-д’Івуаром та Швейцарією.

Права на показ матчів під егідою УЄФА у РФ належать "Матч ТБ".

Раніше у Росії заборонили показ матчів чемпіонату Англії з футболу. Наразі триває робота й з розірвання контракту на трансляцію ігор Кубка Англії.

Нагадаємо, 28 лютого ФІФА та УЄФА усунули російські національні та клубні команди від міжнародних змагань через збройну агресію РФ проти України.

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