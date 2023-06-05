У РФ по радіо запустили екстрене "звернення" Путіна про напад України та загальну мобілізацію
У кількох регіонах Росії хакери зламали сайти радіостанцій та запустили в етер "звернення" президента РФ Володимира Путіна, в якому він заявив про напад України на Курську, Бєлгородську та Брянську області
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Звернення" Путіна прозвучало щонайменше у трьох областях – Ростовській, Воронезькій та Білгородській. У ньому йшлося про "загальну мобілізацію" та введення воєнного стану в прикордонних регіонах Росії.
"Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о четвертій ранку українські війська озброєні блоком НАТО за згодою та за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Білгородської та Брянської областей. Наші прикордонники та збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора. У Курській, Білгородської та Брянської областях моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, тому що для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації", - йшлося у "зверненні".
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав звернення Володимира Путіна фейком.
"Це був злам дійсно. Нам про це відомо. Наразі терміново мовників інформують відповідні відомства про це, але вже контроль відновлено. Всі ці повідомлення – це чистий фейк", - сказав Пєсков.
- 4 червня у тимчасово окупованому Криму невідомі зламали російські канали та запустили ролик про контрнаступ ЗСУ, який опублікувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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