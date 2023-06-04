У Криму зламали російські канали та запустили ролик про контрнаступ ЗСУ

Про це пише радник окупаційного глави Криму Олег Крючков.

Він заявив, що сигнал на деякий час вимкнуть, проте ефір працює у звичайному режимі.

Російські телеграм-канали повідомляють, що було зламано канали "Россия" та "Пятница". Очевидці публікують ролик, на якому видно, що на каналах транслюють відео, опубліковане сьогодні заступницею міністра оборони України Ганни Маляр про контрнаступ ЗСУ.