У Криму зламали російські канали та запустили ролик про контрнаступ ЗСУ
У тимчасово окупованому Криму невідомі зламали російські канали та запустили ролик про контрнаступ ЗСУ, який зранку опублікувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Про це пише радник окупаційного глави Криму Олег Крючков.
Він заявив, що сигнал на деякий час вимкнуть, проте ефір працює у звичайному режимі.
Російські телеграм-канали повідомляють, що було зламано канали "Россия" та "Пятница". Очевидці публікують ролик, на якому видно, що на каналах транслюють відео, опубліковане сьогодні заступницею міністра оборони України Ганни Маляр про контрнаступ ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у неділю, 4 червня 2023 року, випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ.
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