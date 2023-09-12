У РФ повідомляють про атаку дронів на Курську область

Про це він повідомив на своїй сторінці у telegram.

За словами російського чиновника, у Рильську Курської області з безпілотника скинули вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав, лише пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках.

Через годину після першої атаки Старовойт повідомив про повторну атаку безпілотника на вулиці Леніна. Цього разу в адміністративній будівлі було пошкоджено дах і вибиті шибки у вікнах.