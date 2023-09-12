У РФ повідомляють про атаку дронів на Курську область
Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив про атаку безпілотників на місто Рильськ
Про це він повідомив на своїй сторінці у telegram.
За словами російського чиновника, у Рильську Курської області з безпілотника скинули вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав, лише пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках.
Через годину після першої атаки Старовойт повідомив про повторну атаку безпілотника на вулиці Леніна. Цього разу в адміністративній будівлі було пошкоджено дах і вибиті шибки у вікнах.
- Нагадаємо, 20 серпня у російському Курську, ймовірно, український безпілотник атакував залізничний вокзал.
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