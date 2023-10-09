У РФ відкрили справу про держзраду проти Іллі Новікова, який був адвокатом Порошенка

Про це пише російський Інтерфакс.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації задокументовано причетність колишнього адвоката Адвокатської палати Москви Новікова Іллі Сергійовича до здійснення державної зради у формі переходу на бік противника", - заявили у ворожій спецслужбі.

У ФСБ заявили, що Новіков після початку повномасштабного вторгнення РФ до України добровільно залишив територію Росії, вступив до лав Сил територіальної оборони України й "досі бере участь у їхній діяльності, а саме пройшов військовий вишкіл, бере участь у бойових діях, займається пропагандистською роботою".

Щодо адвоката порушено кримінальну справу за статтею 275 КК Росії (державна зрада у формі переходу на бік супротивника). У РФ йому загрожує довічне ув'язнення.

З грудня минулого року РФ оголосила його в розшук.

Ілля Новіков свого часу був адвокатом льотчиці Надії Савченко, а пізніше – п'ятого президента України Петра Порошенка.