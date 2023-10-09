У РФ відкрили справу про держзраду проти Іллі Новікова, який був адвокатом Порошенка
ФСБ Росії відкрила кримінальну справу за статтею про державну зраду стосовно адвоката Іллі Новікова за нібито участь у бойових діях на боці України
Про це пише російський Інтерфакс.
"Федеральною службою безпеки Російської Федерації задокументовано причетність колишнього адвоката Адвокатської палати Москви Новікова Іллі Сергійовича до здійснення державної зради у формі переходу на бік противника", - заявили у ворожій спецслужбі.
У ФСБ заявили, що Новіков після початку повномасштабного вторгнення РФ до України добровільно залишив територію Росії, вступив до лав Сил територіальної оборони України й "досі бере участь у їхній діяльності, а саме пройшов військовий вишкіл, бере участь у бойових діях, займається пропагандистською роботою".
Щодо адвоката порушено кримінальну справу за статтею 275 КК Росії (державна зрада у формі переходу на бік супротивника). У РФ йому загрожує довічне ув'язнення.
З грудня минулого року РФ оголосила його в розшук.
Ілля Новіков свого часу був адвокатом льотчиці Надії Савченко, а пізніше – п'ятого президента України Петра Порошенка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.16
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе