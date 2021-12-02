У РФ затримали українців: закидають шпигунство та підготовку теракту
ФСБ Росії заявила про затримання громадян України, яким окупанти закидають шпигунство для СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України, а також підготовку теракту
Про це йдеться у повідомленні на сайті ФСБ.
Окупанти звинувачують затриманих Коваля Зиновія Зиновійовича 1974 р. н. та його сина Коваля Ігоря Зиновійовича 1999 р. н. у намірах збирати інформацію про стратегічно важливі підприємства життєзабезпечення та транспортну інфраструктуру РФ.
ФСБ стверджує, що у затриманих виявили короткоствольну та автоматичну зброю і засоби індивідуального захисту.
Окупанти заявляють, що затримані зізнались у вербуванні їх спіробітником СБУ в Тернопільській області Коваликом Василем Васильовичем, який нібито наказав збирати інформацію про стратегічні об'єкти за нагороду $10 тис.
Також ФСБ заявляє про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міноборони України Цілика Олександра Вікторовича, який, за твердженням окупантів, мав намір здійснити теракт, підірвавши дві вибухівки з тротилом.
ФСБ стверджує, що затриманий діяв за вказівкою начальника сектора - співробітника опергрупи ГУР МО Кириловця Максима Леонідовича. За твердженням ФСБ, затриманий у супроводі Максима Кириловця та двох офіцерів військової розвідки нелегально потрапив до Росії, а під час наступної поїздки був затриманий нібито на шляху до запланованого місця злочину разом із доказами.
Окупанти також зазначили, що у листопаді 2021 року російський суд позбавив волі на 6,5 років капітана першого рангу ГУР Швиденка Сергія Анатолійовича за нібито підготовку злочинів проти безпеки РФ.
Його звинуватили у нібито координуванні дій співробітників ГУР полковника Штиблікова Дмитра Анатолійовича, підполковника Стогнія Олексія Георгійовича, капітана другого рангу Шаблія Гліба Федоровича, підполковника Бессарабова Олексія Євгеновича й агента спецслужби Дудки Володимира Михайловича, яких затримали в 2016 році.
Окупанти стверджують, що ці люди планували підірвати радіотелевежу, електростанцію, склад паливних матеріалів і мачти радіоцентру Чорноморського флоту ВМС РФ.
Сергія Швиденка затримали в липні 2021 року. Окупанти заявляють, що він зізнався у злочинах, назвавши керівником нібито "операції" голову оперативного відділку "Південь" ГУР МО України Сподара Миколу Богдановича.
- Нагадаємо, 10 листопада в окупованій Ялті ФСБ Росії затримала українця нібито за шпигунство, йому загрожує до 20 років у в'язниці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.48
-
EUR
Купівля 30.72Продаж 31.13
- Актуальне
- Важливе