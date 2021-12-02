У РФ затримали українців: закидають шпигунство та підготовку теракту

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФСБ.



Окупанти звинувачують затриманих Коваля Зиновія Зиновійовича 1974 р. н. та його сина Коваля Ігоря Зиновійовича 1999 р. н. у намірах збирати інформацію про стратегічно важливі підприємства життєзабезпечення та транспортну інфраструктуру РФ.



ФСБ стверджує, що у затриманих виявили короткоствольну та автоматичну зброю і засоби індивідуального захисту.



Окупанти заявляють, що затримані зізнались у вербуванні їх спіробітником СБУ в Тернопільській області Коваликом Василем Васильовичем, який нібито наказав збирати інформацію про стратегічні об'єкти за нагороду $10 тис.



Також ФСБ заявляє про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міноборони України Цілика Олександра Вікторовича, який, за твердженням окупантів, мав намір здійснити теракт, підірвавши дві вибухівки з тротилом.



ФСБ стверджує, що затриманий діяв за вказівкою начальника сектора - співробітника опергрупи ГУР МО Кириловця Максима Леонідовича. За твердженням ФСБ, затриманий у супроводі Максима Кириловця та двох офіцерів військової розвідки нелегально потрапив до Росії, а під час наступної поїздки був затриманий нібито на шляху до запланованого місця злочину разом із доказами.



Окупанти також зазначили, що у листопаді 2021 року російський суд позбавив волі на 6,5 років капітана першого рангу ГУР Швиденка Сергія Анатолійовича за нібито підготовку злочинів проти безпеки РФ.



Його звинуватили у нібито координуванні дій співробітників ГУР полковника Штиблікова Дмитра Анатолійовича, підполковника Стогнія Олексія Георгійовича, капітана другого рангу Шаблія Гліба Федоровича, підполковника Бессарабова Олексія Євгеновича й агента спецслужби Дудки Володимира Михайловича, яких затримали в 2016 році.



Окупанти стверджують, що ці люди планували підірвати радіотелевежу, електростанцію, склад паливних матеріалів і мачти радіоцентру Чорноморського флоту ВМС РФ.



Сергія Швиденка затримали в липні 2021 року. Окупанти заявляють, що він зізнався у злочинах, назвавши керівником нібито "операції" голову оперативного відділку "Південь" ГУР МО України Сподара Миколу Богдановича.

Нагадаємо, 10 листопада в окупованій Ялті ФСБ Росії затримала українця нібито за шпигунство, йому загрожує до 20 років у в'язниці.

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