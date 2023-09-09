У РФ заявили про обстріл Бєлгородської області: без світла начебто залишилися мешканці села
Удень суботи, 9 вересня, у Росії знову заявили про обстріл ЗСУ села Старосілля Бєлгородської області РФ. Внаслідок ймовірної атаки без електроенергії залишаються мешканці ще одного села
Про це написав губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Зазначається, що начебто під обстріл ЗСУ потрапила околиця села Старосілля Краснояружського району. За словами губернатора, постраждалих немає.
Там пошкоджено лінію електропередачі, тож під відключення потрапляють абоненти села Теребрене.
Гладков додав, що аварійні бригади найближчим часом розпочнуть ліквідацію наслідків.
- Уранці неділі, 3 вересня, губернатор Бєлгородської області також заявив, що Збройні Сили України атакували регіон, внаслідок чого начебто зруйновано будинки.
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