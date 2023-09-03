У РФ заявили про обстріл Бєлгородської області: нібито є руйнування

Про це він написав у телеграм.

За словами губернатора Бєлгородщини, під обстріл ЗСУ потрапило селище Уразово Валуйського міського округу.

Внаслідок ймовірної атаки постраждалих немає. Водночас пошкодження різного ступеня отримали чотири приватні будинки та один легковий автомобіль.

Гладков зазначив, що зараз на місці працює комісія з обстеження та оцінки збитків.