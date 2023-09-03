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У РФ заявили про обстріл Бєлгородської області: нібито є руйнування

3 вересня, 2023 неділя
10:51
Війна з Росією У РФ заявили про обстріл "градами" селища у Бєлгородській області

Уранці неділі, 3 вересня, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що Збройні Сили України атакували регіон, внаслідок чого начебто зруйновано будинки

Про це він написав у телеграм.

За словами губернатора Бєлгородщини, під обстріл ЗСУ потрапило селище Уразово Валуйського міського округу.

Внаслідок ймовірної атаки постраждалих немає. Водночас пошкодження різного ступеня отримали чотири приватні будинки та один легковий автомобіль.

Гладков зазначив, що зараз на місці працює комісія з обстеження та оцінки збитків.

  • Напередодні, 2 вересня, Росія звинуватила Україну в обстрілі з РСЗВ того самого селища Уразове Бєлгородської області, унаслідок чого нібито загинув чоловік.
Україна
Росія
Бєлгород
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