У Росії заявили про нібито обстріл Бєлгородської області: є загиблий
У суботу, 2 вересня, Росія звинуватила Україну в обстрілі з РСЗВ селища Уразове Валуйського міського округу Бєлгородської області, унаслідок чого нібито загинув чоловік
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.
За його словами, один зі снарядів буцімто потрапив по приватному житловому будинку. Через це, за словами Гладкова, чоловік отримав осколкові поранення, які були несумісні з життям.
Ще двоє мешканців нібито постраждали. У чоловіка осколкові поранення грудної клітки, у жінки осколкові поранення плеча, обличчя, шиї та спини.
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Крім того, як каже губернатор, пошкоджено близько 20 домоволодінь. Оперативні та аварійні служби на місці.
- У суботу, 2 серпня, міністерство оборони Росії вкотре заявило про нібито атаку двох безпілотників по території Бєлгородської області.
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