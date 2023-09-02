Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Росії заявили про нібито обстріл Бєлгородської області: є загиблий

У Росії заявили про нібито обстріл Бєлгородської області: є загиблий

2 вересня, 2023 субота
14:36
Війна з Росією Бєлгородська область. Обстріл

У суботу, 2 вересня, Росія звинуватила Україну в обстрілі з РСЗВ селища Уразове Валуйського міського округу Бєлгородської області, унаслідок чого нібито загинув чоловік

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

За його словами, один зі снарядів буцімто потрапив по приватному житловому будинку. Через це, за словами Гладкова, чоловік отримав осколкові поранення, які були несумісні з життям.

Ще двоє мешканців нібито постраждали. У чоловіка осколкові поранення грудної клітки, у жінки осколкові поранення плеча, обличчя, шиї та спини.

Крім того, як каже губернатор, пошкоджено близько 20 домоволодінь. Оперативні та аварійні служби на місці.

  • У суботу, 2 серпня, міністерство оборони Росії вкотре заявило про нібито атаку двох безпілотників по території Бєлгородської області.
Світ
Росія
ракетний удар
Читайте також:
окупанти орки
2 вересня, 2023 субота
ISW пояснив, для чого Росія створила "резервну армію"
1 вересня, 2023 п'ятниця
СБУ затримала снайпера, який за наказом ФСБ готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі
російська балістична ракета "Сармат"
1 вересня, 2023 п'ятниця
Росія розгорнула ракетний комплекс "Сармат": він стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 вересня
15:48
Харківщина
Обстріли на Харківщині: у Вовчанську та Чугуївському районі є загибла і двоє поранених
15:39
Ексклюзив
Будуть голосувати завезені росіяни за кандидатів, які ніколи не проживали в Україні: Правозахисник про псевдовибори РФ на тимчасово окупованих територіях
15:28
Додаток "Дія"
Незабаром у "Дії" з'являться ще чотири нові сервіси
15:19
Оновлено
Нобелівська премія
Нобелівський фонд відкликав запрошення послів РФ, Білорусі й Ірану на церемонію вручення премій
15:15
долар євро валюта обмін
Курс валют 2 вересня: ціни на долар, євро, злотий
15:00
Ексклюзив
Майкл Макфол експосол США у РФ
У критичних випадках Путін здається під тиском і його погрози нічого не варті, - Макфол
15:00
Ексклюзив
Путін
Путін хоче затягнути війну, але мова йде про можливість завершити її якомога швидше, - російський дисидент Яковенко
14:54
обстрілял Херсонщини
РФ вдарила з авіації по Одрадокам’янці на Херсонщині: загинув чоловік, є поранені
14:49
У Бердянську чули потужний вибух
14:42
Верховна Рада
Наступного тижня може оновитися керівництво Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, - нардеп
14:24
Сумщина
Росіяни обстріляли з мінометів Середину-Буду на Сумщині: поранено двох енергетиків
14:10
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині вантажівка з піском зіткнулася з автобусом: 6 загиблих, 42 поранених
14:01
Щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підпалюють мінні поля, - The New York Times
13:56
Окупанти зімітували явку
"Зіпсуй бюлетень": за допомогою БПЛА мешканців ТОТ закликають ігнорувати псевдовибори
13:51
Джо Байден
Білий дім готується до ймовірного імпічменту Байдена за ініціативою республіканців, - NBC
13:35
питна вода
На окупованих територіях нестача прісної води: видають дозовано тільки за наявності паспорта РФ
13:33
OPINION
Богдан Буткевич
Двіж з Коломойським має кілька цілей
13:25
Ексклюзив
путін
Незалежний політолог Орєшкін розповів, хто у РФ є основною загрозою режиму Путіна
13:24
хакери
Кіберзлочинність коштуватиме Німеччині 206 мільярдів євро у 2023 році
13:23
Інтерв’ю
Майкл Мак-Фол
Путін найбільше боїться втрати Криму, - посол Майкл Макфол в інтерв'ю Еспресо
13:15
Продавав гуманітарну допомогу для Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
Продавав гуманітарну допомогу для Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
12:57
Оновлено
обстріл, ППО
У Кривому Розі ППО збила російський безпілотник
12:48
Освіта в Україні
"Якщо школи не матимуть генераторів - перейдуть на дистанційну форму": у МОН прокоментували підготовку до зими
12:08
Оновлено
Мінкульт
У Раді найближчим часом призначать нову голову Мінкульту
11:59
Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця
Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця
11:45
Свято-Духівський храм с. Луг Рахівського району
Роздавав антиукраїнські листівки: на Житомирщині СБУ зібрала докази проти клірика Московського патріархату
11:40
електроенергія, світло ЛЕП
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені 10 тис. споживачів
11:02
Огляд
ракета Х-22
Ракета Х-22: все про озброєння, яке Росія використовує для терористичних атак
11:00
Огляд
міжнародний огляд
США кажуть про значний успіх ЗСУ за останні три дні, Україна запустила власну далекобійну ракету, Маск допоміг поширювати пропаганду РФ. Акценти світових ЗМІ 2 вересня
10:55
Ексклюзив
На південному фронті визріває неприємна ситуація для росіян, - боєць ЗСУ
10:55
Джейк Салліван та Андрей Ермак
Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном: обговорили український контрнаступ і Формулу миру
10:55
В Україні очікується суха погода, проте у західних регіонах пройдуть дощі: прогноз на 3 вересня від Наталки Діденко
10:43
Середземноморська плодова муха
Чи варто пити напій, якщо до нього потрапила муха, - дослідження
10:35
Оновлено
Херсон
Армія РФ вночі вдарила по Херсону: 2 постраждалих
10:17
Запорізька АЕС
У Енергоатомі відзвітували про рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС: ситуація наразі стабільна
10:11
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА по Бєлгородській області
10:06
Росія, РФ, пожежа
У Росії горить холодокомбінат
09:30
Коломойський отримав підозру у шахрайстві та легалізації майна
09:29
Meta хоче запустити платну версію в Instagram і Facebook – WSJ
09:04
кримський міст
"Напруження ситуації - це тактика росіян": Гуменюк прокоментувала заяви міноборони РФ про атаки на Кримський міст
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV