У Росії заявили про нібито обстріл Бєлгородської області: є загиблий

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

За його словами, один зі снарядів буцімто потрапив по приватному житловому будинку. Через це, за словами Гладкова, чоловік отримав осколкові поранення, які були несумісні з життям.

Ще двоє мешканців нібито постраждали. У чоловіка осколкові поранення грудної клітки, у жінки осколкові поранення плеча, обличчя, шиї та спини.

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Крім того, як каже губернатор, пошкоджено близько 20 домоволодінь. Оперативні та аварійні служби на місці.