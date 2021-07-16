У РФ знайшовся пасажирський Ан-28, який зник з радарів
Всі 17 осіб, які знаходились на борту літака, вижили
Про це розповіли в службі МНС РФ, передає російський РБК.
Зниклий в Томській області літак Ан-28 виявлено.
Біля нього виявлені люди, йдеться в заяві ГУ МНС Росії по Томській області.
"Всі люди живі", - зазначили у відомстві.
У прес-службі Росавіації розповіли, що супутникова пошуково-рятувальна система передала інформацію про спрацювання аварійного маяка на літаку Ан-28 о 12:27 за московським часом. Повітряне судно на той момент знаходилося в 160 км від населеного пункту Колпашево в Томській області. До цього екіпаж не вийшов на контрольний зв'язок.
Літак авіакомпанії "Сибірська легка авіація" виконував рейс за маршрутом Кедровий - Томськ. На його борту перебували 17 осіб: три члени екіпажу і 14 пасажирів. Використовувався літак з компонуванням на 17.
У свою чергу, в МНС навели іншу інформацію. За їх даними, в літаку знаходилися 19 осіб: чотири члени екіпажу і 15 пасажирів (в тому числі дві дитини)
- Раніше повідомлялось, що о 12:00 за московським часом під Томськом пасажирський літак "Сибірської легкої авіації" пропав з радарів, було зафіксовано аварійний маяк борту
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