У РФ знайшовся пасажирський Ан-28, який зник з радарів

Про це розповіли в службі МНС РФ, передає російський РБК.



Зниклий в Томській області літак Ан-28 виявлено.



Біля нього виявлені люди, йдеться в заяві ГУ МНС Росії по Томській області.



"Всі люди живі", - зазначили у відомстві.



У прес-службі Росавіації розповіли, що супутникова пошуково-рятувальна система передала інформацію про спрацювання аварійного маяка на літаку Ан-28 о 12:27 за московським часом. Повітряне судно на той момент знаходилося в 160 км від населеного пункту Колпашево в Томській області. До цього екіпаж не вийшов на контрольний зв'язок.



Літак авіакомпанії "Сибірська легка авіація" виконував рейс за маршрутом Кедровий - Томськ. На його борту перебували 17 осіб: три члени екіпажу і 14 пасажирів. Використовувався літак з компонуванням на 17.



У свою чергу, в МНС навели іншу інформацію. За їх даними, в літаку знаходилися 19 осіб: чотири члени екіпажу і 15 пасажирів (в тому числі дві дитини)

Раніше повідомлялось, що о 12:00 за московським часом під Томськом пасажирський літак "Сибірської легкої авіації" пропав з радарів, було зафіксовано аварійний маяк борту