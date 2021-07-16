В Росії під Томськом зник з радарів пасажирський літак із 17 людьми на борту
О 12:00 за московським часом під Томськом пасажирський літак "Сибірської легкої авіації" пропав з радарів, було зафіксовано аварійний маяк борту
Про це пишуть російські ЗМІ.
На борту зниклого під Томськом пасажирського літака Ан-28 перебуває 17 людей, заявило російському "Интерфаксу" джерело.
"За уточненими даними, на борту судна знаходиться 17 осіб, з них три члени екіпажу і чотири дитини", - сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що літак пропав з радарів о 12:00 за московським часом, при цьому відмітка на радарі відсутня.
Раніше повідомлялося, що пасажирський Ан-28 зник під Томському, зафіксований сигнал аварійного маяка. За попередніми даними, літак належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація". Він здійснював внутрішньо регіональної рейс за маршрутом Кедровський-Томськ.
Джерело припустило, що зниклий Ан-28 міг зробити жорстку посадку в Бакчарскому районі Томської області.
- 6 липня на Камчатському півострові в Росії перестав виходити на зв'язок літак Ан-26, який виконував пасажирський рейс з 22 пасажирами.
- Пізніше уламки літака знайшли за 4 км від аеропорту
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