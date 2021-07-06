В Росії знайшли уламки зниклого літака
Зниклий в Росії на Камчатці літак Ан-26 розбився, рятувальники знайшли його уламки
Про це повідомляє ТАСС.
Інформацію про це підтвердив гендиректор компанії "Камчатське авіапідприємство" Олексій Храбров.
"Так, знайшли уламки літака. Де і за яких обставин, сказати не можу. Завтра тільки може бути інформація. На місце полетить літак з ранку, вертоліт почне працювати", - зазначив він.
Інформацію про катастрофу за 4 км до аеропорту підтвердило МНС.
ТАСС зазначає, що за попередніми даними, ніхто не вижив.
- На Камчатському півострові в Росії перестав виходити на зв'язок літак Ан-26, який виконував пасажирський рейс з 22 пасажирами.
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