В Росії знайшли уламки зниклого літака

Про це повідомляє ТАСС.

Інформацію про це підтвердив гендиректор компанії "Камчатське авіапідприємство" Олексій Храбров.

"Так, знайшли уламки літака. Де і за яких обставин, сказати не можу. Завтра тільки може бути інформація. На місце полетить літак з ранку, вертоліт почне працювати", - зазначив він.

Інформацію про катастрофу за 4 км до аеропорту підтвердило МНС.



ТАСС зазначає, що за попередніми даними, ніхто не вижив.

На Камчатському півострові в Росії перестав виходити на зв'язок літак Ан-26, який виконував пасажирський рейс з 22 пасажирами.