У Росії зник пасажирський літак з 22 пасажирами
На Камчатському півострові в Росії перестав виходити на зв'язок літак Ан-26, який виконував пасажирський рейс
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на регіональне МНС.
В літаку перебували 28 осіб - 22 пасажири і шість членів екіпажу. Почалась пошукова операція.
Маршрут Ан-26 досліджують рятувальники.
Відкрита кримінальна справа про порушення правил безпеки. В уряді регіону створений штаб щодо зникнення літака.
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