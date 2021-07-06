У Росії зник пасажирський літак з 22 пасажирами

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на регіональне МНС.



В літаку перебували 28 осіб - 22 пасажири і шість членів екіпажу. Почалась пошукова операція.



Маршрут Ан-26 досліджують рятувальники.



Відкрита кримінальна справа про порушення правил безпеки. В уряді регіону створений штаб щодо зникнення літака.

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