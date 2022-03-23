У РФ з'ясовують стосунки через провал в Україні, - Данілов про інформацію щодо зникнення Шойгу

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в етері телемарафону "Єдині новини".



Данілов впевнений, що саме через це зник міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня



"Зараз відбувається з’ясування, хто зробив таку підставу, що вони, не маючи інформації про нашу країну, пішли на таку авантюру. Там відбувається з’ясування стосунків між їхніми структурами. ФСБ тикає пальцем, що це військові недопрацювали, військові – що недопрацювали інші структури. Не тільки Шойгу немає, там багато генералів, які вже не виходять на зв'язок. Дуже багато генералів, яких вони вже поміняли. Вони вважають, що вони вже будуть новими силами робити наступ на наші території. Я можу сказати, що їм це не допоможе", - підкреслив секретар РНБО.



Також після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.

10 березня голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков направив лист-подяку міністру оборони РФ Сергію Шойгу за розкрадання російської армії.