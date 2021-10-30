У Римі розпочався перший від початку пандемії саміт лідерів країн G20

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Саміт у Римі для лідерів G20 є першою особистою зустріччю від початку пандемії коронавірусу майже два роки тому. COVID-19 буде серед тем обговорення, проте основний пункт порядку денного – кліматичні зміни.

Під час саміту також очікується підписання угоди про запровадження глобального мінімального корпоративного податку.

Саміт G20 відбувається перед Всесвітньою кліматичною конференцією ООН, яка розпочнеться у Глазго (Велика Британія) 31 жовтня.