У Римі розпочався перший від початку пандемії саміт лідерів країн G20
У столиці Італії стартував дводенний саміт лідерів країн "великої двадцятки"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Саміт у Римі для лідерів G20 є першою особистою зустріччю від початку пандемії коронавірусу майже два роки тому. COVID-19 буде серед тем обговорення, проте основний пункт порядку денного – кліматичні зміни.
Під час саміту також очікується підписання угоди про запровадження глобального мінімального корпоративного податку.
Саміт G20 відбувається перед Всесвітньою кліматичною конференцією ООН, яка розпочнеться у Глазго (Велика Британія) 31 жовтня.
- Нагадаємо, 29 жовтня президент США Джо Байден прибув до Європи на саміт G20 та Всесвітню кліматичну конференцію у Глазго.
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